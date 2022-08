Máquinas de Archie Battersbee continuam ligadas. Rapaz vai ser transferido

Archie Battersbee, o rapaz de 12 anos que está em coma desde abril num hospital britânico, vai continuar ligado às máquinas e vai ser transferido para outra unidade de saúde. O hospital onde está internado tinha anunciado que desligaria as máquinas de vida esta quinta-feira, pelas 11h00.

A família decidiu transferi-lo para uma unidade de saúde para que "possa passar os seus últimos momentos" com a família, num ambiente mais privado, refere a britânica Sky News.

A decisão do hospital sobre desligar as máquinas foi tomada depois de o Supremo Tribunal britânico ter rejeitado um último recurso dos pais para que o suporte de vida não fosse desligado, com base em pareceres de peritos que consideram que o rapaz não demonstra atividade cerebral "digna de registo".

O rapaz sofreu graves danos cerebrais depois de ser encontrado pela mãe inconsciente e com uma ligadura na cabeça a 7 de abril, possivelmente depois de ter participado num desafio da rede social Tik Tok.

A mãe Hollie Dance acredita que o filho terá feito um desafio que consiste em cortar o fornecimento de oxigénio ao cérebro até se perder a consciência.

A criança foi transportada para o Royal London Hospital, em Londres, tendo sido diagnosticada com “morte cerebral”. Desde então para cá travou-se uma batalha judicial entre o hospital e os pais de Archie, que se recusam a aceitar a recomendação dos médicos para desligar as máquinas de suporte de vida que têm mantido os sinais vitais da criança, que está em coma há quase quatro meses.