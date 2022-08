Espanha confirma primeiras duas mortes por hepatite infantil aguda

O ministério da Saúde espanhol confirmou, esta quinta-feira, as duas primeiras mortes por hepatite de origem desconhecida em crianças.

Segundo o jornal El Mundo, as vítimas são um menino de seis ano, de Múrcia, e um bebé de 15 meses, da Andaluzia, que não sobreviveram ao transplante de fígado a que foram sujeitos.

De acordo com o relatório do ministério da Saúde, entre os 46 casos detetados em Espanha, foram realizados três transplantes. O terceiro caso é o de uma menina de três anos, que vive em Aragão, e tem tido uma boa evolução clínica.

As autoridades de saúde espanholas asseguram que, "até o momento, o número de casos de hepatite de causa desconhecida em crianças e de transplantes observados estão dentro do esperado, segundo estimativas feitas com dados de anos anteriores".

Em Portugal, de 28 de abril a 24 de junho, foram reportados 17 casos prováveis de hepatite desconhecida em crianças.

"Os casos notificados têm sido situações com resolução clínica, não tendo ocorrido casos graves", segundo referiu a Direção-Geral da Saúde numa nota publicada em junho.