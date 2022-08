Covid-19. Autoridades da África do Sul reportam primeira morte relacionada com a vacina

A Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde da África do Sul (SAHPRA, na sigla em inglês) anunciou esta quinta-feira a morte de uma pessoa devido à imunização com a vacina Janssen contra a Covid-19.

“A SAHPRA foi informada de um caso fatal de síndrome de Guillain-Barré [GBS, na sigla em inglês] após a vacinação com a vacina Covid-19 Janssen”, anunciou a instituição de Saúde sul-africana, em comunicado.

“A avaliação de causalidade do caso relatado foi conduzida pelo NISEC [National Immunisation Safety Expert Committee] usando a metodologia da Organização Mundial da Saúde (OMS)”, acrescentou.

A nota revela que “o caso foi classificado como um evento relacionado com o produto vacinal, em que a imunização com a vacina da Covid-19 Janssen foi associada à ocorrência de GBS no recetor da vacina”.

“Os eventos relatados no recetor da vacina foram consistentes com a definição de caso para GBS e nenhuma outra causa provável de GBS foi identificada no momento da doença”, salientou.

De acordo com a autoridade reguladora sul-africana, a síndrome Guillain-Barré “é um evento adverso muito raro, mas grave, que está associado com a administração de várias vacinas e outros medicamentos e também pode ser desencadeado por infeções como o SARS-CoV-2”.

A autoridade de Saúde explicou que “o GBS é uma condição rara que afeta o sistema imunológico do corpo” e os sintomas “podem variar de leves a graves e incluem fraqueza muscular, dor muscular, dormência e formigamento”.