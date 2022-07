Espanha confirma segunda morte por Monkeypox

Esta é terceira morte a nível mundial. Na sexta-feira, as autoridades de saúde de Espanha e do Brasil anunciaram as primeiras vítimas mortais nos respetivos países. São os primeiros casos mortais verificados fora do continente africano.

Até ao momento, Espanha registou 4.298 casos confirmados de Monkeypox. Cerca de 120 pessoas tiveram de ser hospitalizadas.

A Organização Mundial da Saúde lançou um apelo para a diminuição dos comportamentos de risco.



De acordo com a OMS, desde o início de maio, foram detetados mais de 18 mil casos em todo o mundo. A doença propagou-se em 78 países, sendo que 70% dos casos estão concentrados na Europa e 25% nas Américas. Esta é a sexta morte causada por Monkeypox, sendo que as restantes ocorreram em África.

Na Europa, a vacina contra a varíola está a ser utilizada na prevenção e tratamento da doença.



Portugal totaliza 633 casos confirmados de infeção pelo vírus Monkeypox, 45 na última semana, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), que indica que 82,6% dos casos foram reportados na região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

A DGS aconselha as pessoas que apresentem lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, a procurar aconselhamento médico e a evitarem contacto físico direto.



A doença Monkeypox surgiu pela primeira vez em 1958, quando foram detetados dois surtos em colónias de macacos em cativeiro. Foi identificada em humanos anos mais tarde, em 1970, na República Democrática do Congo.





[em atualização]