UE aprova vacina dinamarquesa contra o vírus Monkeypox

A empresa de biotecnologia dinamarquesa BAVA.CO anunciou que a Comissão Europeia deu permissão para que a sua vacina Imvanex seja comercializada como proteção contra a varíola, conforme recomendado na semana passada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

A aprovação surge depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter emitido um alerta de alto nível, declarando o surto de varíola-dos-macacos como uma emergência global de saúde pública, depois de um aumento mundial de casos de infeção.



“Temos um surto que se está a espalhar rapidamente à volta do mundo, do qual sabemos muito pouco e que cumpre os critérios dos regulamentos internacionais de saúde”, adiantou o diretor-geral da OMS em conferência de imprensa, após a reunião do comité de emergência.