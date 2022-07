Taiwan inicia maiores manobras militares do ano com foco em ameaça da China

A ilha de Taiwan iniciou esta segunda-feira os seus mais importantes exercícios militares do ano, numa altura em que a invasão russa da Ucrânia faz crescer os receios de uma intervenção de Pequim contra Taipé.

Este ano, as manobras “Han Kuang” (“Glória de Han”), com uma duração de cinco dias, terão como base os exemplos fornecidos pelo conflito em curso no leste da Europa e vão simular “todas as ações possíveis” que a República Popular da China pode eventualmente levar a cabo contra Taiwan, de acordo com o Ministério da Defesa de Taipé.

A China reivindica Taiwan como uma província separatista a ser reunificada pela força, caso seja necessário, e opõe-se a qualquer atividade da ilha enquanto entidade política independente.

Esta segunda-feira, durante um exercício que visava manobras para impedir um potencial inimigo de aceder à capital Taipé, reservistas armados com metralhadoras correram para trincheiras escavadas debaixo de uma ponte antes de se colocarem em posições de tiro.