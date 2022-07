Juiz ordena remoção de conteúdos que associam Lula a criminosos no Brasil

O juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, ordenou na segunda-feira a remoção de notícias falsas de redes sociais e plataformas de internet que ligam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um grupo criminoso e a um homicídio.

"Há uma perceção clara de que as mentiras divulgadas tentam, de forma fraudulenta, induzir o eleitorado a acreditar que um dos candidatos e seu partido têm vínculos com o crime organizado."

A decisão refere-se a publicações de apoiantes do atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que associam o Partido dos Trabalhadores (PT) ao grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) e também material que associa a formação partidária à morte do ex-prefeito da cidade de Santo André Celso Daniel, também do PT.



Moraes assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em agosto e comandará esse órgão durante as eleições de outubro próximo, às quais Lula da Silva concorre como candidato do PT, contra Bolsonaro, que está concorrendo à reeleição.



O juiz, em resposta a uma ação do PT, concluiu que há uma “insensata divulgação de conteúdo falso“, com “uma magnitude que pode comprometer a limpeza do processo eleitoral” e “ferir valores, princípios e garantias constitucionais”.