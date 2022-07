Cientistas descobrem mais de 4.300 pegadas de dinossauros na China com recurso a drone

Sabe-se já que o conjunto de pegadas pertence a quatro espécies diferentes de dinossauros, entre herbívoros e carnívoros, embora não tenham ainda sido anunciadas quais.

Os cientistas dizem acreditar que um dos fósseis pode pertencer a uma espécie nunca antes descoberta ou estudada e avançam como hipótese para esta grande concentração de pegadas o facto de aquela ser uma zona atrativa que, à data, estaria cheia de água e árvores.

As restantes pegadas pertencem a herbívoros com mais de 15 metros de comprimento e carnívoros um pouco mais pequenos, medindo cerca de quatro a cinco metros de comprimento.

"Esta camada rochosa formou-se entre os períodos jurássico e cretáceo e, na altura, foi possível preservar as pegadas nesta enorme camada", explica Xing Lida, paleontólogo da Universidade de Geociências de Pequim, ao mesmo canal de televisão. "Esta é a maior camada rochosa [com pegadas de dinossauros] de que temos conhecimento atualmente na China."

As pegadas de dinossauros são valiosas para entender as vidas destas criaturas pré-históricas. No início do mês, um estudo abrangente decorrente de escavações na região de Xinjiang sugeriu que os dinossauros que ali existiram no final do período Triássico, há cerca de 200 milhões de anos, sobreviveram à extinção em massa que eliminou cerca de 75% destes animais porque estavam cobertos com uma espécie de penas que ajudaram a protegê-los dos invernos vulcânicos.