Filha de José Eduardo dos Santos quer impedir que corpo saia de Espanha

Esta sexta-feira, numa de várias publicações que fez por ocasião da morte do pai, a irmã de Isabel dos Santos declarou: "Mataram o nosso pai."

“Tchizé dos Santos, filha do antigo Presidente de Angola Eduardo dos Santos, hospitalizado na Clínica Teknon em Barcelona em coma induzido, apresentou queixa junto dos Mossos d’Esquadra [polícia da Catalunha] para investigar a alegada realização dos crimes de tentativa de homicídio, omissão do dever de assistência, ferimentos devidos a negligência grosseira e revelação de segredos por pessoas próximas“, confirmou Carmen Varela, advogada de Tchizé, em declarações à Lusa a 4 de julho.

Tchizé, uma das filhas de José Eduardo dos Santos, quer impedir a saída do corpo do pai antes da realização da autópsia.

José Eduardo dos Santos tinha sido hospitalizado na Clínica Teknon, em Barcelona, Espanha, há duas semanas



A sua colocação nos cuidados intensivos trouxe à luz tensões no seio da família, nomeadamente entre a ex-mulher de José Eduardo dos Santos, Ana Paula, e pelo menos uma das filhas do ex-Presidente, Tchizé dos Santos.

De acordo com um dos seus advogados, a filha de José Eduardo dos Santos acredita que a ex-mulher do seu pai, Ana Paula, e o médico pessoal do ex-presidente são responsáveis pela deterioração da sua saúde.

Segundo os seus advogados, Tchizé dos Santos afirma que o seu pai e a ex-mulher estavam separados há algum tempo e que ela não tem poder de decisão sobre a sua saúde porque o seu casamento não é legalmente reconhecido em Espanha.