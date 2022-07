Polónia concedeu mais de 96 mil vistos a refugiados em maio

A Polónia foi o Estado-membro da União Europeia que maior número de refugiados ucranianos acolheu em maio, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, revelou esta quinta-feira o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, Eurostat.

Depois da Polónia, com 96.085 vistos, a Roménia, com 20.435, e a Bulgária, com 19.860, foram os países que mais concederam estatuto de proteção temporária a ucranianos, no mês de maio.

O serviço de estatística da UE ressalva, no entanto, que há casos como o de Portugal, com 3.560 vistos concedidos a ucranianos, que deram proteção a pessoas de outras nacionalidades, no caso 825 nigerianos, e da Polónia, que acolheu também 205 russos.

Os dados apresentados esta quinta-feira referem-se a outorgas de proteção temporária na sequência de uma decisão do Conselho da UE, em 4 de março, para dar resposta a uma enorme vaga de refugiados fugidos da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.