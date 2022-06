Ameaça russa? Portugueses na Lituânia entre receios e confiança na NATO

"A Rússia sabe que isto é algo maior do que a Lituânia e, estando a Lituânia também no seio da NATO, não creio que isto traga uma ameaça real ou, pelo menos, uma ameaça adicional, vá, que já havia durante a guerra [na Ucrânia]. Então acho completamente normal a Rússia ter agora uma retórica de ameaça, mais uma vez, à Lituânia, mas não creio que passe daí", afirma Samuel Correia, de 32 anos.

Numa altura em que a Lituânia está na mira da Rússia, por causa do enclave de Kaliningrado, os portugueses naquele país báltico contam à Renascença como é viver diariamente sob as ameaças que os russos afirmam não serem apenas diplomáticas.

Já Ricardo Marques, de 35 anos e há cinco fora de Portugal, admite a preocupação sentida no início da guerra com a Ucrânia e conta à Renascença as medidas diárias a que os lituanos tiveram de recorrer.

"No início as pessoas estavam bastante apreensivas, a nossa fronteira com a Polónia é bastante pequena, portanto estamos rodeados entre a Rússia e a Bielorrússia, o que torna tudo muito difícil. Portanto, várias pessoas compraram jerricãs para colocar gasolina para não parar em nenhum lado, o governo também recomendou na altura que preparássemos mochilas com certo tipo de comida, para qualquer tipo de eventualidade. Portanto no início foi um bocado complicado."

Embora apreensivo com as ameaças atuais da Rússia ao país báltico, Ricardo Marques também não receia uma possível invasão, isto porque a Lituânia faz parte da NATO.

"Tendo em conta os desenvolvimentos que aconteceram na guerra com a Ucrânia, a população ficou muito mais calma. Relativamente ao que se passa atualmente, diria que não estamos tão preocupados, mas há de facto alguma preocupação para tentar perceber qual é o próximo passo que a Rússia vai dar, e tudo indica que será hoje ou amanhã, mas não acredito que haja uma invasão total à Lituânia neste momento, tendo em conta o que se passa na Ucrânia."

Neste momento a vida na Lituânia decorre normalmente e ninguém está à espera de uma invasão russa, mas estão sempre atentos às notícias, relata Luís Côrte-Real, de 48 anos.