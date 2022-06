Macron, Draghi e Scholz visitam Kiev em sinal de “unidade europeia”

Já estão em Kiev o Presidente francês, o Chanceler alemão e o primeiro-ministro italiano. Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Mario Draghi vão encontrar-se com o chefe de Estado da Ucrânia e discutir mais apoio militar.

À chegada à capital ucraniana, Macron disse que o objetivo é demonstrar que a Europa está unida no apoio aos ucranianos.

“Uma mensagem de unidade europeia a transmitir aos ucranianos e ucranianas o nosso apoio, e falar do presente e do futuro, porque as próximas semanas são importantes”, afirmou.

Os três líderes foram recebidos pela vice-primeira-ministra da Ucrânia, para quem não é certo que haverá “anúncios brilhantes”, mas falou em “reunião histórica”.



Antes da reunião com o Presidente ucraniano, Macron, Scholz e Draghi vão visitar alguns locais da capital, como o subúrbio de Irpin, onde as tropas russas deixaram um rasto de tragédia.