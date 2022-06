Empresa portuguesa acusa "McDonald’s russo" de copiar logótipo

Na mesma nota, a empresa, sedeada em Barcelos, revela que “motivados pela divulgação do logotipo da nova cadeia de ‘fast food’ russa que em tudo se assemelha ao logotipo da Matosmix, assim como, por entendermos que coloca em causa a sua singularidade”, foi decidido “informar o departamento jurídico da Matosmix”, que vai agora “analisar possíveis procedimentos a adotar nesta situação”.

Num comunicado divulgado na sua página da rede social facebook, a Matosmix, empresa de nutrição animal, informa “que é proprietária de uma marca nacional, visivelmente confundível com a marca da nova cadeia de comida ‘fast food’ designada Vkusno & Tochaka’, que em substituição do McDonald’s abre portas em várias cidades da Rússia”.

A empresa que já tem 24 anos de existência, anuncia também que “repudia toda e qualquer ligação com o confronto bélico” na Ucrânia por entender que estão a “ser colocados em causa um conjunto vasto de direitos e liberdades fundamentais”.

Recorde-se que o primeiro “Vkousno & totchka” abriu no ultimo domingo, na Rússia, com a finalidade de substituir a cadeia de ‘fast food’ norte-americana que deixou o país em total desacordo com a invasão da Ucrânia pelos russos.