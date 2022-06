Ucrânia. Apesar dos avanços russos Zelenskiy garante resistência em Severodonetsk

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, admite que as forças russas estão em vantagem numérica na batalha pela cidade de Severodonetsk, no Donbass, mas garante que as suas tropas têm “todas as hipóteses” de retaliar e que não abandonam o território.

“Os nossos heróis não cedem posições em Severodonetsk. Ferozes combates prosseguem na cidade e noutras áreas sob ataque russo que são hoje principais pontos de confronto. O exército russo tenta empregar forças adicionais na direção do Donbass mas ao 103º dia de guerra, o Donbass ucraniano mantém-se firme”, reitera Zelenskiy na sua mais recente mensagem em vídeo.

O Presidente da Ucrânia afirma também que o seu exército está a fazer tudo para se defender da ofensiva russa na direção de Zaporíjia e em Mikolaiv.

Na mesma mensagem em vídeo, agradece aos países que ajudam à defesa do Estado ucraniano e endereça um agradecimento particular ao primeiro-ministro britânico. “Estou grato ao primeiro-ministro Boris Johnson por ter atendido a todas as nossas necessidades por toda a prontidão com que ajuda a Ucrânia com as armas que precisamos, nesta altura, para proteger a vida das pessoas”, refere.

Em coordenação com os Estados Unidos, o Reino Unido anunciou o envio de sistemas de rockets de longo alcance à Ucrânia.

Nesta terça-feira, deverá chegar ao país uma comissão de três especialistas, criada pela ONU, para investigar possíveis violações de direitos humanos durante a invasão russa.

Os membros da comissão também irão reunir-se com deslocados pelo conflito e com responsáveis do Governo da Ucrânia, incluindo vários ministros, além de representantes da sociedade civil e de agências das Nações Unidas que operam no país.