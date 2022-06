António Costa em Paris: “Europa deve acelerar transição energética”

O primeiro-ministro, António Costa, considera fundamental recuperar a autonomia em relação ao setor energético, por isso, a Europa deve acelerar a transição energética.

“Esta crise mostra bem, que a maior vulnerabilidade que a Europa tem, está no setor da energia e, aqui, é fundamental acelerarmos a transição energética para recuperarmos a nossa autonomia e a nossa segurança energética”, declarou o primeiro-ministro português, no Palácio do Eliseu, em Paris, à entrada para um almoço de trabalho com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Para António Costa, esta é também “uma oportunidade”, para discutir as questões que estão na ordem do dia na Europa, nomeadamente “as questões que têm a ver com a reconstrução da paz, a necessidade de responder às crises de segurança alimentar e de reforçar as nossas capacidades de defesa”.

Costa e Macron reúnem esta terça-feira no âmbito da temporada cultural cruzada entre Portugal e França.

“É com a partilha de valores culturais comuns que fortalecemos a nossa relação bilateral e nossa visão do mundo e da Europa”, afirmou, ainda, o primeiro-ministro português.