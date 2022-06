Dia 103. Mariupol isolada devido a surto de cólera. Lavrov impedido de ir à Sérvia: "Ato hostil sem precedentes"

No 103.º dia da guerra na Ucrânia, Mariupol voltou a ser notícia. Terminada a ofensiva russa na cidade costeira e garantido o controlo total, o porta-voz do presidente da câmara avançou esta segunda-feira com a indicação de que a cidade portuária estaria a ser isolada pelo exército russo devido a um surto de cólera.

Os cadáveres acumulam-se nos escombros da cidade totalmente destruída e nas morgues improvisadas em centros comerciais.

“O mais difícil na cidade é disfarçar o odor”, descreve Petro Andriushchenko através de um vídeo publicado no Telegram.

Há “aterros sanitários no centro da cidade, morgues nos centros comerciais e cadáveres debaixo dos escombros. (…) A cada dia que passa o calor aumenta, e [os cadáveres] aumentam o odor, com cada vez mais moscas”.

Zelenskiy orgulhoso dos militares destacados no Donbass

O Presidente ucraniano voltou a sair de Kiev para visitar os soldados que combatem na frente leste, para travar o avanço russo no Donbass.

Volodymyr Zelenskiy passou por Lysychansk e Soledar e disse estar “orgulhoso de todas as pessoas” que teve a oportunidade de conhecer e de cumprimentar.

Do exterior continuam a chegar promessas de apoio militar a Kiev. Esta segunda-feira, Boris Johnson assegurou ao Presidente ucraniano um novo pacote de ajuda na área da Defesa, depois de os EUA terem anunciado o envio de mísseis de longo alcance.