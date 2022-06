Monkeypox:OMS assinala 780 casos em 27 países não endémicos, incluindo Portugal

Um número que a organização admite estar "provavelmente subestimado", devido a informações epidemiológicas limitadas, já que "é muito provável que outros países identifiquem casos e que haja, no futuro, maior disseminação do vírus".

"A OMS avalia o risco globalmente como moderado, uma vez que esta é a primeira vez que muitos casos e grupos de casos de varíola dos macacos foram registados simultaneamente em países endémicos e não endémicos", referiu.

Segundo a organização, do universo das Nações Unidas, nenhuma morte foi relatada em países não endémicos, ao contrário do que aconteceu nos endémicos: Camarões, República Centro-Africana, Congo-Brazzaville, República Democrática do Congo, Libéria, Nigéria, Serra Leoa, Gabão, Costa do Marfim e no Gana, onde a doença foi identificada apenas em animais. Nos primeiros sete destes países, foram relatadas 66 mortes nos primeiros cinco meses de 2022.

O Monkeypox, da família do vírus que causa a varíola, é transmitido de pessoa para pessoa por contacto próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. .

O tempo de incubação é geralmente de sete a 14 dias, e a doença, popularmente conhecida por varíola dos macacos, dura, em média, duas a quatro semanas. .

A doença é endémica na África Ocidental e Central e menos perigosa que a varíola.

A Direção-Geral da Saúde recomenda às pessoas que apresentem lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, que procurem aconselhamento médico.