Guerra na Ucrânia. Rússia volta a bombardear Kiev

A Rússia atacou a capital da Ucrânia, Kiev, com mísseis, na manhã de domingo, pela primeira vez em mais de mês depois da último bombardeamento. Já as autoridades ucranianas afirmam que um contra-ataque no principal campo de batalha no Leste lhes permitiu reconquistar metade da cidade de Severodonetsk . Uma coluna de fumo escuro pode ser vista a muitos quilómetros de distância após o ataque a dois distritos periféricos de Kiev. Pelo menos uma pessoa foi hospitalizada, embora não haja relatos de mortes. O ataque foi um aviso à capital ucraniana, onde a vida normal regressou em grande parte, desde que as forças russas foram expulsas em março. "O Kremlin recorre a novos ataques insidiosos. Os ataques de mísseis de hoje em Kiev têm apenas um objetivo - matar o maior número possível de pessoas", escreveu nas redes sociais o assessor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak. A Ucrânia disse que a Rússia realizou o ataque usando mísseis de longo alcance disparados de bombardeiros pesados que estão no Mar Cáspio - uma arma muito mais valiosa do que os tanques que a Rússia afirmou ter atingido.

A operadora de energia nuclear da Ucrânia disse que um míssil de cruzeiro russo voou "criticamente baixo" sobre a segunda maior usina nuclear do país. O ataque de domingo foi o primeiro grande ataque em Kiev desde o final de abril, quando um míssil matou um jornalista. Nas últimas semanas, a Rússia concentrou o poder destrutivo principalmente nas linhas da frente no leste e no sul, embora Moscovo ocasionalmente ataque outros lugares no que chama de campanha para degradar a infraestrutura militar da Ucrânia e bloquear as remessas de armas ocidentais. Ucrânia reivindica que reconquistou metade de Sievierodonetsk A Rússia concentrou as forças militares nas últimas semanas na pequena cidade industrial oriental de Severodonetsk , realizando uma das maiores batalhas terrestres da guerra numa tentativa de capturar uma das duas províncias orientais - Luhansk e Donetsk - que reivindica em nome dos representantes separatistas.