Operado a um cancro e "cada vez mais paranoico". O fim de Putin está próximo?

Por outro lado, prosseguem, “a disputa dentro do Kremlin nunca foi tão intensa” com vários setores políticos de Moscovo a admitir que “o fim [de Putin] está próximo”.

Contudo, os espiões norte-americanos admitem que as perspetivas de uma guerra nuclear são “menos prováveis”.

O relatório conjunto de elementos de três agências de serviços secretos admite preocupação com o facto de Vladimir Putin estar “cada vez mais paranoico com o seu poder”, o que acarreta um fator de enorme imprevisibilidade para o curso da guerra na Ucrânia.

O Presidente da Rússia foi operado a um cancro em estado avançado, no mês de abril.

A guerra que não corre como Putin queria



De resto, a aparição no desfile do "Dia da Vitória", a 9 de maio voltou a suscitar dúvidas quanto à saúde de Putin e à sua incapacidade (ou relutância) de declarar vitória na Ucrânia.

A comunidade dos serviços secretos dos EUA é unânime na ideia de que a situação era mais grave do que se pensava anteriormente, e que a exaustão física do Presidente era, também, um sinal evidente da exaustão da própria Rússia.

Três dias depois, o chefe dos serviços secretos ucranianos, Kyrylo Budanov, disse à cadeia de televisão britânica Sky News que Putin estava em "condições psicológicas e físicas muito difíceis e está muito doente”, acrescentando que havia planos dentro do Kremlin para derrubar o líder russo.

Aliás, o pessoal de segurança do Kremlin acabou por descobrir uma conspiração para assassinar Putin, a par com versões consistentes de dissensões no topo da hierarquia dos ministérios que tutelam a segurança nacional e da alegada intenção de vários diplomatas russos desertarem para o Ocidente.