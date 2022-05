Há mais de duas mil crianças ucranianas desaparecidas

De acordo com os dados da ONG Magnolia, das 2.100 crianças que desaparecidas, mais de 80% estariam, em teoria, acompanhadas pelos pais; já 343 estariam sozinhas. Estes números são um reflexo do conflito que está a decorrer.

Sozinhas, perdidas, raptadas

O risco de tráfico de seres humanos é uma das principais preocupações associadas, de momento, à guerra na Ucrânia. Até 9 de maio, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não registou nenhum caso em Portugal. Dos 12.500 menores que chegaram ao país, apenas 15 não vinham acompanhados por nenhum familiar – estão, por isso, a ser acompanhados pelas Comissões Proteção de Crianças e Jovens (CCPJ).

Segundo Aagje Ieven, tem-se registado um número anormal de casos de raptos parental na Ucrânia; sete só nos últimos meses.

Num dos raptos, tratou-se de um “pai que partiu com as crianças quando a guerra começou, provavelmente para fugir ao serviço militar obrigatório”. Nos restantes, foram mães que saíram do país com os filhos e que agora recusam-se a voltar à Ucrânia.

Patrícia Cipriano expressa outra preocupação. A saída de muitas crianças da Ucrânia foi facilitada por uma alteração legislativa devido ao conflito; algumas foram acolhidas por países em que os serviços sociais agora não as deixam regressar à Ucrânia, porque é “perigoso para elas” – mesmo que seja para se reencontrarem com as próprias famílias.

A presidente da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas (APCD) põe ainda outro problema em cima da mesa. Há crimes de guerra a ocorrer e em que as vítimas são crianças.

“Os crimes de guerra, como a violação em cenário de guerra, também neste momento estão a ser praticados contra crianças. Desde logo, um bebé de seis meses que morreu em consequência das lesões que sofreu. Crianças entre os 14 e os 16 anos e que muitas vezes são levadas para território russo”, diz.