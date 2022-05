Zelenskiy diz que só a diplomacia ditará o fim da guerra na Ucrânia

Os resultados dessas conversas - cujo assunto pode variar "dependendo do momento do encontro" - devem ser "justos" para a Ucrânia, destacou Zelenskiy.

"As discussões entre a Ucrânia e a Rússia terão de acontecer. Não sei em que formato: com intermediários, sem eles, num círculo mais amplo, ao nível presidencial", defendeu.

De acordo com o chefe de Estado ucraniano, a guerra "será sangrenta, continuarão os combates, mas só acabará definitivamente pela via diplomática".

"O fim [do conflito] será diplomático", declarou Zelensky, em entrevista a um canal de televisão ucraniano.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, considera que só a diplomacia conseguirá pôr fim à guerra na Ucrânia, numa altura em que as negociações entre Moscovo e Kiev estão num impasse.

Em relação a um documento sobre as garantias de segurança da Ucrânia, Zelenskiy afirmou que será assinado pelos "amigos e parceiros da Ucrânia, sem a Rússia", enquanto paralelamente haverá "uma discussão bilateral com a Rússia".

O Presidente da Ucrânia também lembrou ter-se tornado condição "sine qua non" para a continuação das negociações que os soldados ucranianos entrincheirados no vasto complexo metalúrgico de Azovstal, em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, não sejam mortos pelo exército russo.

"A coisa mais importante para mim é salvar o maior número possível de pessoas e soldados", salientou.

A 17 de maio, um assessor do Presidente ucraniano, Mykhaïlo Podoliak, indicou que as negociações entre Moscovo e Kiev estavam "em pausa", pois Moscovo não mostrava qualquer "compreensão" da situação.

No dia seguinte, o Kremlin acusou a Ucrânia de "total falta de vontade" em negociar com a Rússia para acabar com a invasão da Ucrânia.

Várias reuniões entre negociadores de ambos os lados têm acontecido, mas não produziram resultados concretos. O último encontro entre os chefes das delegações - Vladimir Medinski do lado russo e David Arakhamia da Ucrânia - data de 22 de abril, segundo as agências de notícias russas.