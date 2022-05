António Costa visita Irpin e pede que crimes de guerra sejam "apurados e punidos"

António Costa mostrou-se incomodado com a devastação que encontrou em Irpin, na sequência da guerra na Ucrânia.

Em visita àquela localidade nos arredores de Kiev, o primeiro-ministro admitiu aos jornalistas que ver o resultado a invasão russa ao vivo, em vez da televisão, "é absolutamente devastador".

"É muito duro ver a brutalidade que se percebe que aconteceu sobre as populações civis. Sabemos que a guerra é sempre dramática, mas quando afeta os civis já não estamos a falar de uma guerra normal. É absolutamente criminoso e visa a pura destruição da vida das pessoas e do futuro de um país", lamentou o chefe do Executivo.