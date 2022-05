Zelenskiy acusa forças russas de transformarem Donbass “num inferno”

No seu habitual discurso noturno, o Presidente da Ucrânia afirma que as forças russas estão a intensificar a pressão no Donbass, no leste do país, considerando que a ofensiva militar de Moscovo já destruiu aquela região. “É um inferno e isto não é um exagero”, garante na sua comunicação em vídeo.

“Estão a destruir o máximo de casas, instalações sociais e empresas. Isto é que será classificado de genocídio do povo ucraniano e será por isso que os ocupantes serão levados perante a justiça”, declara Volodymyr Zelenskiy, ao acusar as forças russas de pretenderam provocar o maior número de mortos possível.

“O bombardeamento brutal e inútil de Severodonetsk fez 12 mortes e dezenas de feridos num só dia. Têm decorrido bombardeamentos e ataques noutras cidades, com mísseis a partir do ar e da terra por parte do exército russo. Isto não são apenas hostilidades durante a guerra. Há muitas vítimas mortais. O Donbass está totalmente destruído. Nada disto tem nem pode ter qualquer explicação militar para a Rússia”, aponta o Presidente ucraniano garantido que a estratégia militar de Moscovo passa por “uma tentativa deliberada e criminosa de matar o máximo número de ucranianos”.

Na mesma mensagem em vídeo, Volodymyr Zelensky estima que a ajuda anunciada por Washington a Kiev “constitui um investimento para a segurança do Ocidente”.

Os Estados Unidos anunciaram o envio de 100 milhões de dólares (94 milhões de euros) em equipamentos militares para a Ucrânia, após a aprovação de 40 mil milhões de dólares (37,7 mil milhões de euros) pelo Congresso norte-americano.