Portugal vai ajudar Polónia com 50 milhões para ajuda humanitária

Polónia quer cooperar em transbordo do gás

A Polónia está interessada em cooperar com Portugal no potencial transbordo de Gás Natural Liquefeito (GNL).

“A Polónia está a tornar-se um ‘hub’ de gás, por isso se pudéssemos obter gás adicional (...) estaríamos muito interessados neste tipo de cooperação com Portugal”, disse ele.

Costa disse que Portugal está a discutir com vários governos a possibilidade de utilizar o porto de Sines como plataforma de transbordo para a transferência de combustível de grandes navios para barcos mais pequenos, mais capazes de operar no Mar do Norte e no Mar Báltico.

O primeiro-ministro visita a seguir um centro de acolhimento e encaminhamento de refugiados da Ucrânia instalado no Estádio Nacional de Varsóvia, após este encontro com o seu homólogo polaco.



No início deste mês, numa conferência internacional de alto nível de doadores para a Ucrânia promovida pelos governos da Polónia e da Suécia, o primeiro-ministro anunciou que Portugal vai contribuir com 2,1 milhões de euros em ajuda humanitária à Ucrânia, dos quais um milhão de euros para as respostas das Nações Unidas e 1,1 milhões adicionais.