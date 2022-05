“Estatuto especial” para a integração europeia da Ucrânia. António Costa pede “cautela” para evitar divisões

O chefe do executivo deu também como exemplo o complicado processo de adesão de Portugal à União Europeia, com negociações que demoraram vários anos, e falou num dos temas que espera abordar este sábado, em Kiev, com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

"Relativamente aos contactos que manterei na Ucrânia com o Presidente Zelensky e com o primeiro-ministro ucraniano incidirão sobre as formas de apoio que, do ponto de vista bilateral, Portugal pode continuar a assegurar ao nível do fornecimento de equipamento militar, humanitário e financeiro”, adiantou.

“Vamos também discutir a perspetiva europeia da Ucrânia, tendo em vista a que possamos ajudar a construir uma posição de unidade na União Europeia", acrescentou.