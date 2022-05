NATO. Finlândia não aceitará bases militares ou armas nucleares

A primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, garante que ninguém poderá impor a instalação de bases da NATO ou o envio de armas nucleares no seu país, apesar da eventual adesão à Aliança Atlântica, numa entrevista publicada nesta quinta-feira.

"Ninguém virá até nós para nos impor armas nucleares ou bases permanentes, se não as quisermos. Por isso, acho que a questão não se coloca. Não me parece que haja interesse em colocar armas nucleares ou abrir bases militares na Finlândia", disse a chefe de Governo finlandesa, numa entrevista publicada pelo jornal italiano “Corriere della Sera”.

Sobre a oposição de Ancara à entrada na NATO da Finlândia e da Suécia, Marin reafirmou que, "nesta fase, é importante manter a calma, conversar com a Turquia e com todos os outros países membros, responder a quaisquer dúvidas que possam existir e corrigir quaisquer mal-entendidos".

“Estamos preparados” se a Rússia atacar

No que respeita à reação de Moscovo ao pedido de adesão à NATO dos dois países escandinavos, Marin garantiu que o Presidente finlandês, Sauli Vainamo Niinisto, conversou telefonicamente com o Presidente russo, Vladimir Putin, tendo obtido deste uma "reação surpreendentemente calma".

"Esperamos que não haja ataques do lado russo. Mas, se houver, estamos bem preparados para lidar com qualquer situação, incluindo com ataques cibernéticos ou híbridos", acrescentou Marin.