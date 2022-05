​Espanha e Marrocos reabrem fronteiras de Ceuta e Melilla dois anos depois

Dois anos e dois meses depois, Espanha e Marrocos reabriram esta terça-feira as fronteiras de Ceuta e Melilla, permitindo o reencontro de muitas famílias.



“É um dia histórico”, declarou a delegada do governo da cidade espanhola autónoma de Melilla, Sabrina Moh.

O acordo tinha sido alcançado na semana passada pelos governos de Espanha e de Marrocos.

O processo de reabertura das fronteiras de Ceuta e Melilla será gradual, pelo que não contou com o fluxo de outros tempos nestas primeiras horas.

Nesta primeira fase, só poderão cruzar as fronteiras cidadãos nacionais dos países do espaço Schengen, do qual faz parte Portugal.

A reabertura será alargada, a partir de 31 de maio, para "todos os trabalhadores transfronteiriços", ou seja, os nacionais marroquinos que trabalham nestas duas cidades, segundo o Governo espanhol.

Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres entre a União Europeia e o continente africano.