OTSC. Aliança pós-soviética oferece cooperação à NATO para baixar tensão

A pós-soviética Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), liderada pela Rússia, propôs-se nesta segunda-feira cooperar com a NATO para diminuir a tensão causada pela crescente militarização da região euroasiática. "Reconhecendo a sua responsabilidade de garantir uma paz sólida na região euroasiática, sublinhamos a importância de reduzir a tensão no continente e confirmamos a disposição para iniciar uma cooperação prática com a NATO", indica a declaração final da OTSC após uma cimeira no Kremlin ao fim de 20 anos de existência. A OTSC alerta que as relações internacionais se caracterizam cada vez mais por um "agravamento da tensão" e para a "tendência para a ingerência militar como forma de resolver crises", a "aplicação seletiva dos princípios do direito internacional" e o "uso de sanções unilaterais". A organização de defesa pós-soviética manifesta igualmente preocupação com a situação no Afeganistão e noutras fronteiras exteriores dos países membros: Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Arménia, Quirguistão e Tajiquistão. "Expressamos a nossa disposição para garantir a segurança das fronteiras da zona de responsabilidade da OTSC", refere a declaração.

Putin pede mais armas No seu discurso, o Presidente russo, Vladimir Putin, apelou ao fornecimento de armamento moderno às forças dos países membros e adiantou que vários exercícios militares conjuntos se realizarão na segunda metade deste ano na Ásia central. Destacou também "o potencial pacificador" da aliança pós-soviética, como considerou ter ficado claro em janeiro passado, com o envio de um contingente de paz para o Cazaquistão para pôr fim aos distúrbios que rebentaram no maior país centro-asiático. Dedo apontado à NATO Depois de Putin, o secretário-geral da OTSC, Stanislav Zas, assegurou em conferência de imprensa que a região se encontra "à beira de uma maior militarização da região da Europa de Leste", pelo que culpou a NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), por causa do aumento dos gastos militares e do número de tropas estacionadas perto das fronteiras dos países do espaço pós-soviético. E previu igualmente um aumento da tensão no norte da Europa, devido ao iminente alargamento do bloco de defesa ocidental à Finlândia e à Suécia.