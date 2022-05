UE reforça ajuda militar a Kiev em 500 milhões para “armas pesadas”

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, anunciou nesta sexta-feira, na Alemanha, mais 500 milhões de euros de ajuda militar à Ucrânia e apelou ao aumento da pressão sobre a Rússia e do isolamento internacional deste país.

Em declarações à entrada da reunião do grupo do G7 (as sete maiores economias mundiais), Borrell afirmou esperar que do encontro saia "mais pressão sobre a Rússia, com sanções económicas, uma continuação do trabalho de isolamento internacional da Rússia, contrariando a desinformação sobre as consequências da guerra – sobre os preços da energia e dos alimentos em todo o mundo – e a apresentação de uma frente unida para continuar a apoiar a Ucrânia".

Do lado da União Europeia (UE), Borrel salientou que chega a esta reunião do G7, ao nível dos ministros dos Negócios Estrangeiros, com o anúncio de "uma nova quantia de 500 milhões de euros para ajuda militar", de um total "de cerca de dois milhões" já disponibilizados pelo bloco comunitário à Ucrânia.

O Alto Representante da UE para a Política Externa afirmou ainda que estes 500 milhões de euros "serão atribuídos para armas pesadas".

"Atualmente, estamos a fornecer veículos blindados, tanques, artilharia pesada e munições", acrescentou, sublinhando esperar que o G7 concorde também em aumentar o apoio militar à Ucrânia.