Dia 79. Rússia apaga a luz à Finlândia, e Ucrânia já fala de fim da guerra até ao fim do ano

Trata-se de uma medida de retaliação de Moscovo contra o anúncio de que a Finlândia se prepara para avançar com um pedido de adesão à NATO.

Trata-se de uma medida de retaliação de Moscovo co(...)

Em entrevista exclusiva à britânica Sky News, o major-general Budanov, de 36 anos, disse também que um golpe para remover Vladimir Putin já está em andamento na Rússia e que o líder russo está gravemente doente com cancro.

Entretanto, o chefe das secretas ucranianas, o major-general Kyrylo Budanov, diz que a guerra com a Rússia está a correr tão bem que acredita que terá um ponto de inversão meados de agosto e terminará até o final do ano.

Da parte do Reino Unido, o chefe da diplomacia instou os líderes mundiais a pressionar o Presidente russo, Vladimir Putin, com novas sanções e mais armas à Ucrânia.

Os líderes do G7 estão reunidos na Alemanha para discutir a guerra na Ucrânia e seu impacto. Na opinião do ministro francês, os líderes internacionais precisam de se preparar para um conflito duradouro e considerar o seu impacto de longo prazo na segurança alimentar.

Na Rússia, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou a União Europeia de se ter tornado um "ator agressivo e belicoso", na sequência da guerra na Ucrânia.

"A UE passou de uma plataforma económica construtiva, tal como foi criada, a um ator agressivo e belicoso que já mostra as suas ambições muito para além do continente europeu", disse Serguei Lavrov numa conferência de imprensa em Dushanbe, a capital do Tajiquistão, citado pelas agências francesa AFP e espanhola EFE.

A este respeito, manifestou "sérias dúvidas" de que o desejo da Ucrânia de se tornar rapidamente Estado-membro da UE seja inofensivo.