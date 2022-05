Fragmento do asteróide que extinguiu os dinossauros pode ter sido encontrado

Um pequeno fragmento do asteróide que extinguiu os dinossauros, quando atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos, pode ter sido encontrado em Dacota do Norte, nos Estados Unidos.

As revelações foram feitas num novo documentário entitulado "Dinossaur Apocalypse", que inclui contributos dos especialistas David Attenborough e Robert DePalma.

No local foram encontrados diversos fósseis que preservaram rastros do momento que marcou o fim do domínio das criaturas pré-históricas.

Entre as descobertas estão restos de um peixe, uma tartaruga e um possível membro de um dinossauro.

A confirmar-se esta descoberta, a NASA fala de um momento "surpreendente".