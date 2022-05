Eurovisão 2022. Áustria lidera pesquisas de portugueses e Maro está em segundo

A primeira semifinal do Festival da Eurovisão realiza-se esta terça-feira, às 20h00, e conta com a participação da portuguesa Maro , com "Saudade, Saudade".

Mesmo com uma música portuguesa a concorrer, são os austriacos que lideram as pesquisas recentes dos utilizadores da "Google", em Portugal - e na maioria dos países europeus.

Mariana Secca, mais conhecida como Maro, surge logo em segundo e o pódio fecha com a Ucrânia, apontada como favorita à vitória final, em muitas casas de apostas.

Os ucranianos, que já venceram o festival por duas vezes, vão a competição com a música "Stefania", da Kalush Orchestra, um grupo que começou a viagem musical no "rap" e que agora o mistura com elementos da música tradicional ucraniana.

Em quarto lugar surgem os anfitriões, que tentam voltar a vencer com "Brividi", dos italianos Blanco e Mahmood, este último que repete a participação de 2019, quando ficou em segundo.

O quinto lugar é da espanhola Chanel, que, com "SloMo", procura dar aos espanhois a primeira vitória em mais de 50 anos.

Ainda no "top-10" de pesquisas da Google na última semana, destaque para Sam Ryder. O britânico, com a música "Space Man", tenta dar a volta aos maus resultados do Reino Unido, que, na edição passada, terminaram com zero pontos.

A segunda semifinal realiza-se na quinta-feira, às 21h30. A grande final tem data marcada para sábado e, tal como as semifinais, será apresentada pelos cantores Laura Pausini e MIKA e pelo apresentador de televisão italiano Alessandro Cattelan.