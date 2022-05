Explosão em Cuba. Número de mortos sobe para 22

As autoridades cubanas elevaram, na sexta-feira, para 22 o número de mortos numa explosão, num hotel de luxo no centro histórico de Havana.

As equipas de socorro retiraram mais quatro corpos dos escombros, indicou um representante do Partido Comunista de Cuba (PCC, no poder e único legal), em declarações ao canal Televisión de Cuba.

O último balanço das autoridades indicava 18 mortos e mais de 50 feridos, incluindo 11 graves.