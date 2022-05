Covid-19. EUA limitam uso da vacina Johnson & Johnson devido a coágulos sanguíneos

A agência norte-americana do medicamento (FDA, em inglês) limitou esta quinta-feira a administração da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson, devido ao risco contínuo de coágulos sanguíneos raros, mas graves.

A vacina deve ser apenas dada a adultos que não podem receber uma vacina diferente ou que solicitem especificamente a da Johnson & Johnson.

As autoridades norte-americanas há meses que já recomendam que os cidadãos que iniciam a sua vacinação contra a Covid-19 usem as vacinas da Pfizer ou da Moderna, noticia a agência Associated Press (AP).

Em comunicado, a FDA explicou que restringiu a vacina da Johnson & Johnson depois de analisar novamente os dados sobre o risco de coágulos sanguíneos com visco de vida, nas duas semanas após a vacinação.

A vacina da gigante farmacêutica norte-americana foi inicialmente considerada uma ferramenta importante no combate à pandemia, porque exigia apenas uma dose.