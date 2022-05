Investigação aponta para 600 mortes no ataque ao teatro de Mariupol

Uma investigação revelada esta quarta-feira aponta para 600 mortes no ataque russo ao teatro de Mariupol, na Ucrânia, e não 300 como foi avançado na altura.

Centenas de ucranianos estariam no interior do edifício quando este foi atacado por forças russas, a 16 de março.



Autoridades ucranianas estimavam que o ataque aéreo tenha feito cerca de 300 vítimas mortais, mas uma investigação da Associated Press estima que o número de mortes seja o dobro.

Testemunhas no local apontaram que estavam no edifício cerca de mil pessoas à altura do ataque, e que ninguém, nem mesmo as equipas de resgate, viu mais de 200 pessoas escapar com vida.