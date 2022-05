Gás russo chega esta quinta-feira a Sines

Uma nova carga de gás natural russo está a caminho de Portugal e deve chegar esta quinta-feira a Sines.

O navio tanque Georgiy Ushakov, proveniente do porto de Sabetta, na Sibéria, tem hora de chegada prevista para as 06h00.

É o segundo carregamento de gás russo desde o início da guerra entre Ucrânia e Rússia. O primeiro tinha chegado em março.

O jornal "Público" tentou identificar o cliente para o qual o gás natural russo é dirigido, mas não obteve resposta.

A eurodeputada do PSIsabel Santos defende um embargo total ao gás e petróleo russos. A posição foi assumida no programa da Renascença “Casa Comum”, na semana passada. Uma ideia que também mereceu o aplauso de José Manuel Fernandes, do PSD.

Também na semana passada, a Rússia anunciou que vai deixar de fornecer gás, a partir desta quarta-feira, à Polónia e à Bulgária. O regime de Putin justifica esta decisão, por um lado, com o apoio dada à Ucrânia por estes dois países europeus e, por outro lado, por ter havido recusa em pagar o gás russo em rublos, de resto, uma exigência da Rússia.