Adesão à NATO. Reino Unido promete apoiar a Suécia e a Finlândia em caso de ataque russo

Os dois ministros observaram exercícios militares das Forças Armadas finlandesas nesta localidade do oeste do país, onde também participaram tropas dos Estados Unidos, Reino Unido, Estónia e Letónia.

O ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, ofereceu esta quarta-feira o apoio do seu país à Finlândia e Suécia em caso de um ataque russo no âmbito do eventual processo de adesão dos dois países nórdicos à NATO.

Em paralelo, sublinhou que não pode conceber uma ausência de apoio do Reino Unido à Finlândia e Suécia, para além da situação em que se encontra o seu processo de adesão à NATO.

No entanto, Wallace não especificou qual o tipo de ajuda, limitando-se a referir que "o Reino Unido fará o que tiver a fazer para apoiar a Finlândia".

Ao ser questionado se a integração da Finlândia e Suécia na NATO fornecerá mais segurança ou aumentará as tensões com a Rússia, Wallace assegurou que "as alianças significam segurança, e é isso que a história demonstra".

No entanto, disse que a NATO "não está a provocar outros países", mas antes a responder com firmeza a outras nações muito mais agressivas, como é neste caso a Rússia do Presidente Vladimir Putin".

"Chegou o momento para que muitas zonas da Europa se apercebam de que Putin não é amigo, é um agressor que despendeu uma grande quantidade de tempo e dinheiro nas últimas décadas para enfraquecer os nossos princípios democráticos através e partidos políticos ultras ou com ameaças militares", prosseguiu.

No momento em que os dois ministros presenciavam as manobras militares em Niinisalo, e de acordo com o Ministério da Defesa finlandês, um helicóptero militar russo violou o espaço aéreo do país próximo da fronteira comum, o segundo incidente no espaço de um mês.