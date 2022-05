Guerra na Ucrânia já fez mais de 5,5 milhões de refugiados

O país que mais refugiados ucranianos acolheu foi a Polónia, com o total de pessoas a ultrapassar já os 3 milhões. A Roménia recebeu mais de 800 mil pessoas, enquanto a Hungria viu entrar no seu país 530 mil pessoas e a Moldávia quase 450 mil pessoas. A Eslováquia registou a entrada de 380 mil pessoas.

Além dos 5,5 milhões de ucranianos obrigados a fugir do país, a agência da ONU estima que mais de 7 milhões de pessoas estejam longe da sua própria casa dentro da Ucrânia.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) anunciou esta segunda-feira que mais de 5,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa no dia 24 de fevereiro, com o total de deslocados devido à guerra a ultrapassar os 13 milhões, cerca de 30% da população ucraniana.

A Rússia, que iniciou o conflito, avança que mais de 680 mil ucranianos entraram no país desde o dia 24 de fevereiro, com a Bielorrússia, aliada do regime de Moscovo, a receber 25 mil pessoas.

A guerra na Ucrânia é já considerada a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e a de maior crescimento nos últimos 50 anos. A ofensiva militar russa já matou pelo menos três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.