Manifestações do 1º de maio em França fazem mais de 50 detidos

A polícia disparou gás lacrimogénio para repelir anarquistas vestidos de preto que saquearam estabelecimentos comerciais em Paris, no domingo durante as manifestações de 1º de maio, contra as políticas do presidente recém-reeleito Emmanuel Macron. Milhares de pessoas juntaram-se às marchas de 1º de maio em toda a França, pedindo aumentos salariais e que Macron abandone o plano de aumentar a idade de reforma. A maioria dos manifestantes foi pacífica, mas a violência eclodiu na capital, onde a polícia prendeu 54 pessoas, incluindo uma mulher que atacou um bombeiro tentando apagar um incêndio, disse o ministro do Interior Gerald Darmanin no Twitter.

Os confrontos com a polícia eclodiram no início da marcha perto da Praça La Republique e quando chegou à Praça La Nation, no leste de Paris. Anarquistas do "Black Bloc" saquearam um restaurante McDonald's, na Place Leon Blum, e destruíram várias agências imobiliárias, partindo as janelas e incendiando caixotes de lixo. A polícia respondeu disparando gás lacrimogénio. Cerca de 250 comícios foram organizados em Paris e noutras cidades, incluindo Lille, Nantes, Toulouse e Marselha. No total, 116.500 pessoas manifestaram-se em todo o país, incluindo 24.000 na capital, disse o Ministério do Interior. Em Paris, sindicalistas juntaram-se a figuras políticas - principalmente da esquerda - e ativistas climáticos.

O custo de vida foi o tema principal da campanha eleitoral presidencial e parece ser igualmente fundamental antes das eleições legislativas de junho que o partido de Macron e os aliados devem vencer para que possa implementar políticas pró-negócios, incluindo o aumento da idade de reforma para 65 para 62 anos. "É importante mostrar a Macron e a todo o mundo político que estamos preparados para defender nossos direitos sociais", disse Joshua Antunes, um estudante de 19 anos. Ele também acusou o presidente de "inatividade" em questões ambientais. Os manifestantes carregavam faixas com as mensagens: "Reforma antes da artrite", "Reforma aos 60, congelar preços" e "Macron, saia". "O governo precisa de lidar com o problema do poder de compra aumentando os salários", disse Philippe Martinez, chefe do sindicato linha-dura CGT, à Reuters antes dos comícios.