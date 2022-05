Civis já estão a ser retirados de Azovstal, confirma Zelenskiy

Já está em curso a operação das Nações Unidas para a retirada de civis do complexo da Azovstal, em Mariupol. A indicação foi dada inicialmente à agência Reuters por um porta-voz da ONU.

De acordo com esta fonte, os funcionários chegaram à fábrica no sábado. A evacuação do local está a ser coordenada com a Cruz Vermelha e com as autoridades ucranianas e russas.

Entretanto, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, também confirmou o início da operação. Numa mensagem publicada na rede social Twitter, Zelenskiy diz que uma centena de civis já abandonou a fábrica rumo a um lugar seguro.