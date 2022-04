Turistas portugueses detidos por vandalismo em Vigo

Dois jovens portugueses foram detidos em Espanha depois de furtarem pedaços de uma escultura em bronze, em Vigo.

Segundo adianta o jornal La Voz de Galicia, a polícia local deteve os dois turistas por vandalismo, uma vez que as autoridades acreditam que os jovens pretendiam levar os pedaços da obra para casa como "souvenir". O crime ocorreu na madrugada do passado domingo, mas os pormenores do caso só foram conhecidos agora.

Os jovens terão, alegadamente, arrancado peças de bronze de uma escultura instalada na rua que servia de homenagem à família. A obra, colocada no local em 2019, é composta pelas imagens de uma mãe e de um filho sentados num banco de pedra. Os objetos em bronze foram "visivelmente danificados".

Os suspeitos têm 20 e 30 anos, adianta aquela publicação. Terão levado os pedaços durante a madrugada para o apartamento turístico onde se encontravam instalados, mas foram vistos por transeuntes que alertaram a polícia. As autoridades não acreditam que as motivações do furto fossem económicas, admitindo que o crime terá sido cometido com o intuito de levar os pedaços como "recordação" da viagem a Vigo.