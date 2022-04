Rússia diz que riscos de guerra nuclear "devem ser minimizados"

O líder do departamento de não-proliferação nuclear do Ministério de Negócios Estrangeiros da Rússia disse que uma guerra nuclear nunca deveria acontecer. E acrescenta que a Rússia está a tentar obter entendimentos entre as potências nucleares para evitá-la.

Vladimir Yermakov disse à agência de notícias russa Tass que os riscos de uma guerra nuclear "devem ser minimizados, em particular, evitando qualquer conflito armado entre potências nucleares".

O mesmo responsável citou um acordo prometendo evitar a guerra nuclear, alcançado em janeiro por EUA, Rússia, China, França e Reino Unido.

No entanto, alertou que a "troika" nuclear ocidental [EUA, Reino Unido e França] está a "escorregar para outras posições", assim como a NATO ao "posicionar-se como uma aliança nuclear".

Yermakov também afirmou que o diálogo sobre estabilidade estratégica com os EUA está atualmente "congelado do lado americano".

No início desta semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, alertou o Ocidente para não subestimar os riscos de um conflito nuclear.