Pequim reforça medidas para conter surto da doença

Este anúncio ocorre no primeiro dia do fim de semana prolongado que assinala o Dia do Trabalhador, que os chineses aproveitam geralmente para viajar pelo país, embora este ano muitos fiquem em casa devido ao pior surto de casos de covid-19 desde o início de 2020.

Perante a variante Ómicron, altamente contagiosa, as autoridades chinesas reforçaram a sua política de tolerância zero à covid-19, procedendo a despistagens massivas e confinamentos desde o aparecimento dos primeiros casos.

Estas medidas rigorosas provocaram uma desaceleração da economia do país e a crescente frustração da população.