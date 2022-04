NATO. Suécia e Finlândia serão recebidas “de braços abertos”

A Suécia e a Finlândia serão muito bem-vindas à NATO, caso se candidatem, afirmou Jens Stoltenberg nesta quinta-feira, em Bruxelas.

“Se decidirem candidatar-se, a Finlândia e a Suécia serão bem-vindas, de braços abertos, à NATO. A Finlândia e a Suécia são os nossos parceiros mais próximos. São democracias fortes e maduras, membros da União Europeia e temos trabalhado com a Finlândia e a Suécia desde há muitos anos”, afirmou o secretário-geral da Aliança Atlântica aos jornalistas, à entrada para o Parlamento Europeu, onde se encontrou com os líderes partidários e a presidente, Roberta Metsola.

“Sabemos que as suas forças armadas cumprem os padrões da NATO”, acrescentou, lembrando ainda que os militares suecos e finlandeses têm treinado com as forças da NATO e “já trabalhámos juntos em muitas missões e operações”.

Nesse sentido, Stoltenberg acredita que um eventual processo de adesão "seja rápido" e que Finlândia e Suécia "possam juntar-se à NATO assim que o processo formal for finalizado".

"Assim que tomarmos a decisão de os convidar, isso enviará uma mensagem política forte – a de que a segurança de Finlândia e Suécia importa a todos os aliados da NATO. E estou também certo de que conseguiremos encontrar as disposições necessárias para o período intercalar entre a apresentação das candidaturas e a ratificação formal finalizada por todos os 30 parlamentos", disse, referindo-se às preocupações de Helsínquia e Estocolmo face a eventuais atos agressivos da Rússia, caso decidam aderir à Aliança e antes de a adesão se concretizar.