Guterres na Ucrânia. “Imagino a minha família, vejo as minhas netas a correr em pânico”

António Guterres mostra-se chocado com o que já viu na Ucrânia e diz que não há qualquer justificação para a guerra. “É absurda”.

“Vejo aqueles edifícios destruídos e imagino a minha família numa daquelas casas que estão agora destruídas. Vejo as minhas netas a correr em pânico, com parte da família eventualmente morta. A guerra é um absurdo no século XXI. A guerra é má. Não há forma de aceitar uma guerra no seculo XXI. Olhem para estes edifícios”, comentou aos jornalistas, nesta manhã de quinta-feira, durante a visita a Borodyanka, próximo de Kiev.

O secretário-geral das Nações Unidas vai ainda visitar Bucha e Irpin, palcos de alegados crimes de guerra e que se tornaram símbolo de algumas das maiores atrocidades cometidas desde a invasão russa, em 24 de fevereiro.

À tarde, Guterres tem encontro marcado com o Presidente ucraniano, Volodomyr Zelenskiy, em Kiev. A reunião ocorre depois de, na terça-feira, o chefe das Nações Unidas ter estado em Moscovo com o líder russo, Vladimir Putin.