Explosões em Kiev durante visita de Guterres. "Fiquei chocado", diz secretário-geral da ONU

Foram registadas duas fortes explosões em Kiev, no dia em que o secretário-geral da ONU, António Guterres, se reuniu na capital ucraniana com o Presidente Volodymyr Zelenskiy. Há cerca de duas semanas que não eram ouvidos rebentamentos na região.

António Guterres está numa posição segura, diz fonte das Nações Unidas.



"O ataque a Kiev chocou-me. Kiev é sagada para os ucranianos e para os russos", disse entretanto o secretário-geral das Nações Unidas em entrevista à RTP a partir da capital ucraniana.



Os rebentamentos aconteceram pelas 18h15 (hora de Portugal continental) e foram audíveis no centro da capital ucraniana.



O presidente da Câmara de Kiev, Vitaliy Klitschko, disse que as explosões de mísseis atingiram o bairro de Shevchenkivskyi, composto por uma zona residencial, um hospital e onde está também instalada uma fábrica. Há pelo menos três feridos.

As bombas atingiram "os andares inferiores de um edifício residencial. Socorristas e médicos estão trabalhando no local. Eles inspecionam as casas próximas e estão a retirar as pessoas. Até agora, três vítimas foram hospitalizadas", adianta Vitaliy Klitschko.



O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, diz que a Rússia atacou Kiev "com mísseis de cruzeiro" durante as visitas de Guterres e do primeiro-ministro búlgaro, Kiril Petkov.

"Por este ato hediondo de barbárie, a Rússia demonstra mais uma vez sua atitude em relação à Ucrânia, à Europa e ao mundo", declarou Dmytro Kuleba nas redes sociais.