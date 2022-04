Polónia. Corte de gás russo sem impacto para já

O corte do gás russo anunciado nesta quarta-feira pela empresa Gazprom ainda não se faz sentir no dia a dia dos polacos. Quem o diz é Carla Rodrigues, uma portuguesa a residir nos subúrbios da capital, Varsóvia.

“Em termos práticos do dia-a-dia, ainda, não sentimos diretamente nada”, conta à Renascença.

No entanto, os efeitos do fim do abastecimento do gás natural russo poderão “chegar mais tarde”, nomeadamente, com “o aumento dos preços”, reconhece a imigrante.

“Teremos de esperar para perceber, então, quais vão ser os aumentos do custo do gás”, diz.