Putin concorda com envolvimento da ONU e da Cruz Vermelha para retirar civis de Mariupol

O presidente da Rússia concordou, esta terça-feira, com o envolvimento das Nações Unidas e da Cruz Vermelha para organizar a retirada de civis da fábrica Azovstal, em Mariupol.

É uma informação avançada pelo porta-voz das Nações Unidas já depois do encontro do presidente russo com António Guterres, em que o secretário-geral da ONU disse claramente a Vladimir Putin que há uma invasão da Ucrania, e apelou à cooperação da Russia e Ucrania com as Nações Unidas para a constituição de corredores humanitários.

Num comunicado, após o encontro entre António Guterres e Vladimir Putin, no Kremlin, a ONU refere que haverá "discussões posteriores" entre o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários e o Ministério da Defesa da Rússia.