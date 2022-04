"Elon Musk quer ser um paladino da liberdade de expressão e isso traz riscos", diz especialista

O especialista em redes sociais, Rui Lourenço, aponta que Elon Musk quer afirmar-se como "um paladino da liberdade de expressão" e que esta postura pode trazer riscos "com as alterações que podem ser feitas à plataforma".

Ouvido pela Renascença, o perito acredita que a curto-prazo não haja grandes mudanças no Twitter, depois da compra da plataforma por parte do magnata, mas Elon Musk "tem ideias muito próprias e é natural que no futuro haja alterações".

"Acima de tudo ele quer passar a sua própria mensagem. Quer posicionar-se como um gigante da comunicação e quer ganhar dinheiro", refere, apontando que é preocupante "ter uma plataforma de comunicação tão importante nas mãos de apenas um homem".

"Mais cedo ou mais tarde, terá sempre a tendência para aplicar aquilo que acha ser a sua verdade", avisa, também.



Rui Lourenço considera que a discussão à volta da liberdade de expressão nas redes sociais "é complicada quando abre espaço para a mentira".

"Sabemos a influência que os russos tiveram nas eleições norte-americanas e o que o Facebook teve de fazer a seguir para impedir que essas situações se repetissem", exemplifica.

O especialista em redes sociais indica ainda que o Twitter é das plataformas "que tem menos regras relativas ao que se pode colocar", admitindo formas de pornografia e uso de expressões e imagens sensíveis de forma menos rigorosa que nas plataformas detidas por Mark Zuckerberg.