Eleições em França. Taxa de participação ao meio-dia abaixo dos valores de 2017

A taxa de participação nas eleições presidenciais francesas atingiu os 26,41% até às 12h00 (mais uma do que em Lisboa), ficando abaixo do registado à mesma hora no sufrágio de 2017, anunciou este domingo o Ministério do Interior.

Apesar de descida de quase dois pontos percentuais, os 26,41% representam ainda assim um aumento de 0,93 pontos percentuais face à primeira volta, realizada no passado dia 10, em que a votação até ao meio-dia foi de 25,48%.

Na primeira volta das presidenciais, o atual presidente e recandidato Emmanuel Macron obteve 27,85% dos votos, contra os 23,15% de Marine Le Pen.

Na segunda volta das eleições presidenciais de 2017, igualmente disputadas entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, a afluência às urnas, nesta altura, atingiu os 28,23%.

A próxima atualização da participação é divulgada às 17h00, 16h00 em Portugal continental.

Le Pen foi a primeira a votar

A candidata da extrema-direita Marine Le Pen votou pouco depois das 11h10 (10h10 em Portugal) no seu círculo eleitoral, em Hénin Beaumont, uma pequena cidade perto da fronteira belga, no norte do país.

A acompanhar a líder de extrema-direita esteve o autarca de Hénin Beaumont, Steeve Briois, que pertence ao mesmo partido de Le Pen, o Rassemblement Nacional (RN ou Reagrupamento Nacional, em português).

Le Pen deverá agora almoçar com Brióis em Hénin Beaumont e, à tarde, viajará para Paris, dirigindo-se primeiro a casa e, depois, para a sua sede de campanha, onde aguardará os resultados. Em caso de vitória, a celebração acontecerá na Praça da Concórdia, junto à avenida dos Campos Elísios.